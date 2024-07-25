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В НАТО заявили, что научились определять подготовку России к вторжению

15:17
  • четверг
  • 25 июля 2024

Альянс считает Россию источником агрессии

В Североатлантическом альянсе полагают, что его специалистам удалось выявить более десятка признаков, якобы свидетельствующих о переходе "российской агрессии" в опасную форму.
Экс-главком НАТО предупредил о риске появления угрозы для альянса

Как сообщает Reuters, эти признаки дают возможность заблаговременно предсказать "полномасштабное российское вторжение". Однако сами признаки агентство не называет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что национальные интересы России в НАТО рассматривают как угрозу безопасности Североатлантического альянса, однако Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении стран Запада.

В итоговом коммюнике своего вашингтонского саммита НАТО выступила с осуждением "тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", призвав все страны мира отказаться от поддержки "агрессии России".

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