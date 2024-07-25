Харрис объявила об участии в выборах президента США

Она идет вместо Байдена
Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем участии в выборах президента США.
Она идет вместо действующего американского президента Джо Байдена, ранее объявившего о снятии своей кандидатуры. Ее соперником будет Дональд Трамп – кандидат от Республиканской партии.
"Я Камала Харрис, и я участвую в выборах президента США", - написала она в социальной сети X.
Два дня назад Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для утверждения кандидатом в президенты США от Демпартии, писало агентство Associated Press.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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