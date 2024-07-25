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Харрис объявила об участии в выборах президента США

14:55
  • четверг
  • 25 июля 2024

Она идет вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис объявила о своем участии в выборах президента США.

Она идет вместо действующего американского президента Джо Байдена, ранее объявившего о снятии своей кандидатуры. Ее соперником будет Дональд Трамп – кандидат от Республиканской партии.

"Я Камала Харрис, и я участвую в выборах президента США", - написала она в социальной сети X.

Два дня назад Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для утверждения кандидатом в президенты США от Демпартии, писало агентство Associated Press.

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