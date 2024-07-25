Москва и Пекин решили вместе противодействовать вмешательству Запада в дела АСЕАН

Главы МИД России и КНР встретились на полях саммита АСЕАН

Вмешательство внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии недопустимо. Россия и Китай должны делать все, чтобы никто не смог разрушить структуры АСЕАН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Встреча российского министра с коллегой из КНР Ван И состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Лавров отметил, что многосторонние площадки имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся сосредоточенная вокруг организации архитектура.

Российский министр подчеркнул единство позиции Москвы и Пекина в этом вопросе – надо делать все, чтобы не позволить эту архитектуру разрушить. Такого же мнения придерживается коллега из Лаоса. По словам Лаврова, важно такой диалог продолжать, сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

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