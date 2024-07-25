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Стало известно о расставании принца Гарри и Меган Маркл

15:31
  • четверг
  • 25 июля 2024

Он решил вернуться в Великобританию, чтобы восстановить отношения с семьей

С самого начала, как говорят, королевская семья была не в восторге от выбора принца Гарри, решившего жениться на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл. Однако влюбленные все равно оформили отношения, у них была грандиозная свадьба, трансляция которой шла по всему миру. Вот только вскоре после бракосочетания супруги объявили, что не хотят выполнять королевские обязанности, и переехали жить в Америку.

Окончательно Меган и Гарри испортили отношения с именитыми родственниками, когда дали резонансное интервью Опре Уинфри. Маркл пожаловалась на давление, критику и даже якобы признаки расизма, будто бы исходящие от членов королевской семьи. А Гарри написал книгу "Запасной", в которой, как танком, проехался по близким. Якобы и с братом он подрался, да и родили его будто бы только как донора органов, если со старшим что-то случится...

С тех пор прошло достаточно много времени, но до сих пор, как говорят, королевские родственники не желают знать опального принца. А тот вдруг решил вернуться в Великобританию. Говорят, приоритетом поездки будет "восстановление своих испорченных отношений с семьей".

Вместе с тем стало известно о расставании Гарри с Меган Маркл. Дело в том, что супруга решила не сопровождать мужа в этой поездке. Якобы у нее есть важные дела в Америке. В частности, запуск ее бьюти-бренда, отмечает телеграм-канал "Виндзоры".

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