Задержан подозреваемый в убийстве Фарион

Об этом рассказал президент Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский в соцсетях, операция по задержанию преступника "была очень непростой", в конечном счете удалось поймать стрелявшего в бывшего нардепа — им оказался "18-летний парень".

Над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, следственные действия и экспертизы продолжаются, цитирует заявление Зеленского ТАСС.

После нападения на экс-нардепа президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все необходимые силы Национальной полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств преступления, а отчеты о ходе расследования ему предоставляют лично министр внутренних дел и руководитель СБУ.

Рассматривались версии о покушении по мотиву личной неприязни и в связи с профессиональной деятельностью Фарион. В итоге неонацисты взяли на себя ответственность за убийство экс-депутата. В полиции Украины заявили, что эта информация нуждается в проверке и подтверждении.

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