МИД России отметил смену настроя стран Африки в отношении Запада

Африка начинает "говорить своим голосом"

Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется. На это указал в четверг, 25 июля, посол по особым поручениям российского МИД и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия — Африка" Олег Озеров.

Как подчеркнул дипломат, "начинает Африка говорить своим голосом, отказывается от "империалистических" языков, таких, как английский и французский". Озеров также рассказал, что "начался колоссальный, может быть, даже недооцененный нами процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента", сообщает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что "Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих стран". Политик призвал расширять географию сотрудничества ЕАЭС, подчеркнув, что настал "момент, когда мы должны прийти в Африку", поскольку африканские государства испытывают потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг и технологий.

Однако французский журнал Le Point писал, что "в последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств". При этом посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров признался, что "мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками", поскольку они не поддержали киевский режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram