Мурашко ссылается на данные гаджетов

Глава Минздрава России пожаловался на лишний вес. Михаил Мурашко сослался на показания гаджетов, которые он активно использует – в том числе, его телефона.

Министр сообщил, что все программы советуют ему сбросить шесть килограммов. Мурашко напомнил россиянам, как важно соблюдать определенные правила для удержания веса в пределах нормы. В частности, надо есть больше овощей и фруктов и не переедать.

По последним данным Росстата, в России растет число людей с диагнозом "ожирение". Так, в 2022 году в стране было зафиксировано 419 тысяч новых случаев ожирения – это на 10% больше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

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