В России растет число желающих записаться на военную службу по контракту

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 117

В российских регионах растёт число желающих записаться на военную службу по контракту. Только с начала года в войска поступили 190 тысяч добровольцев. Один из самых крупных пунктов отбора - в столице. Там быстро и удобно можно пройти все необходимые процедуры и получить разъяснения специалистов. Прежде, чем отправиться к месту службы, все новобранцы проходят обязательное обучение. Как всё устроено?

В Москве добровольцы отправляются на СВО из Единого пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова. Ежедневно отсюда уезжает на фронт больше сотни рекрутов.

"Прохождения отборочных мероприятий включают в себя прохождение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора с социально – психологическим изучением, и собеседование с инструкторами пункта отбора по выбору воинской должности, на которой кандидат будет проходить дальнейшую свою военную службу", - сообщил Леонид Андреев, заместитель начальника Единого пункта отбора на военную службу по контракту по Москве.

Для российских военнослужащих сейчас созданы самые благоприятные условия. В Едином пункте отбора рекрут проводит не более двух часов. За это время ему помогают оформить полный пакет документов, пройти медицинский осмотр и определяют специальность. Константин Молчанов подписывает контракт уже во второй раз. Восстановившись после контузии, как только разрешили врачи, сразу пришёл в пункт отбора.

"Мама всегда мне в детстве говорила: - "Каждая мать должна родить сына на защиту Родины". Есть ещё другая тематика, пока твои дети не могут воевать, воюй сам. Когда в 22 году увидел в новостях, что бомбят Белгородскую область, собрался и поехал на войну с братанами – казаками", - рассказал Константин.

В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина военнослужащие по контракту будут получать от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год. Это общая сумма всех полагающихся контрактнику выплат с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки. Среди них, например, миллион 900 тысяч рублей – это дополнительная единовременная выплата. Её назначили с 23 июля. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки. Ежемесячно московским военнослужащим из столичного бюджета дополнительно выплачивают по 50 тысяч рублей в месяц, помимо официального довольствия от Министерства обороны.

"Относятся с пониманием, даже если у вас есть какие-то проблемы. Даже есть отдел в военкомате приставов, можно оформить доверенность бесплатно на жену, если где-то что-то не успел", - отметил Константин.

Социальные гарантии получают и родственники военнослужащих. В детские сады детей принимают без очереди. В школах для них бесплатное двухразовое горячее питание. Также предусмотрена дополнительная выплата к пенсии, компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг и многое другое. Поддержать военнослужащих по контракту в центры отбора регулярно приезжают деятели культуры.

"Здесь, по сути, происходит некое продолжение этой работы, так же, как в госпиталях, и в Москве работаем, и на территориях новых регионов. Также и перед людьми, которые идут служить по контракту", - сказал Илья Бочурин, генеральный директор концертной организации.

"Катюша", "День Победы", "Журавли". Патриотические песни – основная программа выступления артистов. По их словам, сейчас в зоне проведения СВО, где они регулярно проводят концерты, военнослужащие всё чаще просят исполнить именно эти песни.

"С первого дня мы выезжаем в зону боевых действий. И сегодня основная задача моя, как артиста, работать именно там. Даже не столько в Москве. Поэтому мы приезжаем к ребятам для того, чтобы создать для них какую-то атмосферу, во-первых, мирной жизни. Погрузить в то, что мы о них заботимся, бы беспокоимся, мы хотим создать для них атмосферу отдыха", - отметила Татьяна Сорокина, солистка, ветеран боевых действий.

Запись в пункт отбора открыта и онлайн на портале mos.ru. Там же размещён перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную информацию можно получить также и по телефону горячей линии 117.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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