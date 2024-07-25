Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины

На Украине гайки закручиваются сильнее

Поставки западного вооружения на Украину стали темой сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН. США и Европа продолжают оказывать Киеву военную помощь, хотя заявления о необходимости диалога в последнее время звучат на Западе всё чаще. Так, президент Чехии отметил, что без России и Китая за столом переговоров не может быть никакого соглашения о мире. Вот только режим Зеленского в этом не заинтересован, что сегодня ещё раз подтвердил министр иностранных дел Украины.

Спустя сутки после своего китайского вояжа украинский министр иностранных дел всё же вышел на связь. Видеообращение записано в излюбленном стиле его непосредственного руководителя - что называется, на коленке. Образ политика расслабленный. Формат ролика - вертикальный. Видимо, слишком торопился объяснить согражданам, что его кулуарные беседы с китайским коллегой Ван И не так поняли. "Мира" Киев не хочет.

"Я объяснил на примере истории, на примере сегодняшних действий, что Украина не прогнулась ни под одним ультиматумом Путина. И Украина никогда ни на один сантиметр не прогнётся, если кто-либо в мире - неважно из какой части мира - попробует говорить с нами на языке ультиматумов. Это просто невозможно! Не такой президент Зеленский и украинский народ!" – заявил Дмитрий Кулеба.

Единственный язык ультиматумов, к которому представители киевского режима готовы прислушиваться, звучат обычно с Запада. И политики Старого света всё более смело озвучивают необходимость сесть за стол переговоров. Более того, чтобы за этим самым столом оказалась ещё и Москва. Чешский президент Петр Павел уверен: следующий саммит мира обязательно должен быть при участии российской стороны.

И чем дольше Киев будет медлить, тем сильнее украинская экономика рискует попросту развалиться окончательно. В стране и так уже сейчас наблюдается самый крупный бюджетный дефицит в мире - расходы превышают доходы вдвое. Цены на товары при этом всё растут - на 14% только за месяц. Это 30-летний рекорд. Никаких просветов не видит и американское рейтинговое экономическое агентство Fitch:

"Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины, сославшись на недавно заключенное Украиной принципиальное соглашение с группой кредиторов о реструктуризации международных облигаций в размере 20 миллиардов долларов. Данный рейтинг, по сути, указывает, по мнению Fitch, на то, что на Украине начался дефолт или процесс, аналогичный дефолту".

Уровень жизни своего народа не хотят поднимать и сами представители киевского режима - пока гайки лишь закручиваются сильнее. С 1 августа сразу несколько категорий населения утратят отсрочки от мобилизации. Среди них - студенты и аспиранты заочной и вечерней формы, те, кто в данный момент получают второе и третье высшее образование, а также супруги инвалидов третьей группы, даже если те находятся на иждивении. Европа на такие очевидные нарушения прав человека показательно закрывает глаза. Брюсселю явно не до этого - на континенте всё чаще фиксируются расколы между странами-членами ЕС. Венгрия и Словакия требуют вернуть им поставки российской нефти, которым препятствует Киев. Звучат угрозы санкций и блокировка помощи. Брюссель от ультиматумов пока отмахивается.

В цветущем европейском саду имени Жозепа Борреля вдруг стало просто небезопасно. Парижская Олимпиада ещё не открылась официально, а уже бьёт все рекорды по криминальным событиям. Накануне футбольный матч между сборными Аргентины и Марокко из-за беспорядков пришлось прерывать на два часа. А потом ещё и отнимать забитый латиноамериканцами гол - чтобы после французы марокканского происхождения не разнесли олимпийский Париж в щепки. Но это не все особенности "тёплого" приветствия.

AFP совместно с национальной полицией Франции опубликовали статистику роста краж в Париже. С прибытием иностранных гостей к открытию Олимпиады - уже более 9 тысяч зарегистрированных случаев. Сборная Австралии по велоспорту накануне осталась даже без снаряжения и массажного стола - преступники разбили окна их фургона и вынесли всё, что там было. Организацией не довольны спортсмены из Швеции. Один из тренеров скандинавской сборной заявил: в Париже хуже, чем в Индии.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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