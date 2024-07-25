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Собянин: Жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры

18:16
  • четверг
  • 25 июля 2024

В данный момент расселяют еще два дома

В столице за последние годы реконструировано 19 бывших кинотеатров. Теперь они современные общественные центры. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Один из таких кинотеатров - "Орион" в Лосиноостровском районе мегаполиса. Внутреннее пространство там организовали по принципу городской площади - большой атриум, где торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую, на крыше - летняя веранда с панорамным видом. А в соседнем Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации. Жители 13 пятиэтажек переехали в современные квартиры. И в данный момент расселяют еще два дома.

Георгий помогает маме и сестре с переездом - кухня в два раза больше прежней. В двухкомнатной квартире будут жить Анастасия с мужем и дочерью. А еще питомцы.

Приятные хлопоты. Основную мебель еще должны привезти. Но спортсменка Даша уже развесила медали - девушка профессионально занимается хоккеем на траве. А теперь будет место и для другого увлечения - рисования. 

Новое жилье семья получила по программе реновации - переезд в пределах одного района - с улицы Радужной на Ленскую. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина первый этап в Бабушкинском районе был завершен досрочно.

"Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры, ещё два дома сейчас расселяют. Жилой комплекс на Ленской улице, 8 передали под заселение в конце июня. Для удобства жителей в доме есть подземный паркинг, первые этажи отдали под офисы, магазины и кафе. Всего в районе в программу включено 93 дома, в новое жильё переедут 15,3 тысячи человек. Уже построено восемь жилых комплексов, возводят и проектируют ещё четыре", - сообщил Собянин.

Новостройка на Ленской улице возводилась по индивидуальному проекту, с использованием самых современных технологий. "Этот дом строился по монолитной технологии, наиболее востребованной сейчас на рынке. Она позволяет использовать дом сто лет", - сообщил Олег Каркавин, начальник управления по реновации генерального подрядчика Фонда реновации.  

Молодоженам Веронике и Илье еще только предстоит обустройство. По программе реновации они получат не только панорамный вид, но и более просторную квартиру с двумя санузлами.

Всего в нескольких минутах от новостройки - станция метро "Бабушкинская". А ещё рядом много мест для прогулок и отдыха - скверы и парк "Яуза".

Поблизости открылось и еще одно пространство для семейного досуга - общественный центр "Орион", который появился на месте устаревшего кинотеатра.

"Кинотеатр на улице Лётчика Бабушкина на протяжении долгих лет был местом притяжения жителей северо-востока города. Но в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно физически и морально устарело. Теперь центр вновь открыт для всех желающих. С помощью технологии 3D-сканирования восстановили историческую вывеску, центральный вход украсили отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание — декоративной подсветкой", - сообщается в блоге Собянина.

После реконструкции центр стал больше в четыре раза. Новое пространство уже частично используется - открылся фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл.

Общественный центр уже становится точкой притяжения для жителей северо-востока столицы. С момента открытия его посетили уже более 150 тысяч человек.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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17 Собянин: Жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры
17 Собянин: Жители 13 старых домов в Бабушкинском районе переехали в новые квартиры
Кинотеатр "Орион"
Кинотеатр "Орион"
Кинотеатр "Орион"
Кинотеатр "Орион"
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
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