Дачникам грозит тюрьма за выращивание мяты и шалфея

Список запрещенных растений постоянно пополняется

Годами дачники выращивают на своих участках самые разные растения и даже не задумываются, насколько опасными они могут быть. Мало кто из них знает, что посадка запрещенных растений может грозить серьезными штрафами и даже тюремным сроком. Так, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова уточнила, что за психотропные и наркотические растения на участке дачник пожет получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.

В список запрещенных к посадке растений, помимо мяты полевой и шалфея предсказателей, входят борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, передает РИА Новости. Туда же относятся все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Специалист отметил, что список регулярно дополняется, причем не только наркотическими растениями, но и сорными. За них тоже можно получить штраф.

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