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Путин направил властям Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней

15:57
  • четверг
  • 25 июля 2024

Погибли уже 257 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьеру страны Абийю Ахмеду в связи со сходом оползней.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее на юге Эфиопии сошли два оползня, вызванные проливными дождями. В настоящий момент известно 257 погибших. По данным ООН, число жертв может возрасти до 500.

Сезон дождей продлится в Эфиопии до сентября. В эвакуации нуждаются не менее 15 тысяч человек.

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