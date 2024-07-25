Путин направил властям Эфиопии соболезнования в связи со сходом оползней

Погибли уже 257 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьеру страны Абийю Ахмеду в связи со сходом оползней.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее на юге Эфиопии сошли два оползня, вызванные проливными дождями. В настоящий момент известно 257 погибших. По данным ООН, число жертв может возрасти до 500.

Сезон дождей продлится в Эфиопии до сентября. В эвакуации нуждаются не менее 15 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram