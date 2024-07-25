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Собянин: В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации

16:18
  • четверг
  • 25 июля 2024

Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры

Более 15 тысяч жителей Бабушкинского района получат новое жилье по программе реновации. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Как отмечается, всего в районе в программу включено 93 дома.

"В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации. Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры, еще два дома сейчас расселяют", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации в настоящий момент уже создано около 480 детских и 330 спортплощадок. В ближайшее время будут обустроены территории общей площадью около двух тысяч гектаров.

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