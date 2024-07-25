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Бывший муж Пелагеи получил удар в спину

16:15
  • четверг
  • 25 июля 2024

Иван Телегин не может покинуть страну

Недавно певица Пелагея на всю страну унизила своего бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Она рассказала, что спортсмен запретил их общей дочери выезд из России. Девочка должна была отправиться отдыхать в теплую страну, но в аэропорту ее развернули. Пелагея сняла на видео, как малышка горько рыдает.

И вот теперь оказалось, что сам Иван Телегин тоже не может уехать из России. Выяснилось, что у него долгов более чем на 60 миллионов рублей. Как передает телеграм-канал SHOT, из-за долга по ипотеке хоккеиста разыскивают приставы.

Несколько лет назад Иван Телегин и Пелагея купили роскошный особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 "квадратов". Внутри — зона СПА с турецкой парной, дизайнерская мебель, отделка дорогим мрамором и шпоном ясеня.

Однако после развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство. Также у звезды "Авангарда" арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за семь миллионов рублей.

Напомним, что после расставания с Пелагеей Иван Телегин недолго страдал от одиночества. Сейчас он состоит в браке с Марией Гончар. Говорят, недавно она родила ему ребенка.

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