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Муж основательницы Wildberries Бакальчук в одиночку воспитывает семерых детей

18:09
  • четверг
  • 25 июля 2024

По его словам, мать видится с ними раз в неделю

Новость о разводе богатейшей женщины страны Татьяны Бакальчук стала громом среди ясного неба. Муж Владислав утверждает, что для него это тоже полная неожиданность, так как до этого у них с женой был "идеальный брак".

Однако 1 апреля, по словам Бакальчука, жена ушла из дома, а все семеро детей остались жить с ним. Теперь Владислав в одиночку воспитывает наследников. Татьяна якобы видится с ними раз в неделю, передает телеграм-канал SHOT. В настоящее время Владислав с детьми находится в Турции.

Мужчина еще надеется сохранить семью, так как супруга официально пока не подала на развод. Сейчас она занимается передачей акций Wildberries компании Russ в преддверии раздела имущества с супругом. Владислав намерен претендовать на половину их семейной компании. Но у его жены, по словам бизнесмена, другой план. Богатейшая женщина страны, по слухам, не хочет, чтобы муж как "совместно нажитое" отсудил у нее 50% акций компании в ходе бракоразводного процесса.

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Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук
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