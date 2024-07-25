Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Внутреннее пространство спланировали по принципу городской площади

В столице реконструировали 19 бывших кинотеатров, в том числе общественный центр "Орион" в Лосиноостровском районе. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, внутреннее пространство там спланировали по принципу городской площади, а на крыше располагается летняя веранда с панорамным видом.

"Кинотеатр на улице Лётчика Бабушкина на протяжении долгих лет был местом притяжения жителей северо-востока города. Но в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно физически и морально устарело. Теперь центр вновь открыт для всех желающих", - говорится в сообщении.

На этой неделе Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское". Линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей.

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