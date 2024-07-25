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Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

17:32
  • четверг
  • 25 июля 2024

Она исполнила несколько песен

Российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в столице. Также пункт посетил генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин.

По словам Сорокиной, для нее большое открытие и откровение то, что она увидела в едином центре, передает АГН "Москва".

"Отношение этого центра к нашим бойцам. У ребят, которые пришли подписывать договор, есть возможность сразу все сделать в одном месте. Это медицина, психологи, помощь в оформлении кредитов. И это очень важно. И сразу договор на военную службу. Хочу сказать огромное спасибо работе центра, который это все делает. Мы, знаете, мы общаемся очень много, ведь не только с теми, кто подписал договор, но очень много контрактников сегодня, основная масса воюющих контрактников. Мы часто общаемся с мирными жителями и теми, кто интересуются сегодня этим вопросом. И, конечно, то, что я сегодня увидела, я обязательно буду рассказывать для тех, кто хочет и будет еще подписывать контракт. Мы надеемся, что скоро победа будет с нами, всей стране надо мобилизоваться и довести дело до конца", – сказала Татьяна Сорокина.

Она исполнила перед поступившими на военную службу по контракту несколько песен.

Единый пункт отбора на военную службу в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Запись открыта онлайн на портале mos.ru.

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Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками
Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками
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