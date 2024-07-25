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Патрушев: "Большинство западных политиков плюет в глаза"

17:36
  • четверг
  • 25 июля 2024

Помощник президента дал интервью

Николай Патрушев дал большое интервью, в котором затронул много важных тем, в том числе и отношения России и НАТО. Он напомнил, что страны альянса в разные периоды изображали дружбу с Москвой, звали ее в свои ряды, обещали не расширяться на восток, а теперь "открыто называют Россию основной угрозой". Поэтому Патрушев сделал вывод, что нельзя доверять тому, что транслирует НАТО.

"Ложь - это многолетний основной принцип Организации Североатлантического договора и ее лидеров - Вашингтона и Лондона, поэтому доверять альянсу нельзя", - убежден помощник президента.

Кроме того, отметил он, многие независимые страны пытались объяснить альянсу губительность его политики, но он не реагировал.

"Россия и многие другие страны, заинтересованные в глобальной стабильности, неоднократно обращали внимание лидеров стран НАТО на недопустимость и губительность политики, ведущей к конфронтации, разжиганию новых войн и военных конфликтов. Но большинство западных политиков плюет в глаза, а говорит, что это божья роса", - заключил Патрушев в интервью "Российской газете".

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Николай Патрушев
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