Биатлонистка Зайцева: Мы должны использовать все форматы для повышения интереса к спорту

Викторины, посвященные спорту, могут знакомить с интересными фактами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призвала пробуждать интерес к занятию спортом и здоровому образу жизни. По ее словам, развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения эти идеи, передает АГН "Москва".

"Развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения идеи здорового образа жизни и популяризировать занятия спортом. Мы не просто отвечаем на вопросы, а одновременно узнаем что-то новое, данные, которые способны вызвать интерес. В качестве примера я бы назвала голосование проекта "Активный гражданин", в ходе которого москвичи могли познакомиться с новыми спортивными программами города, ответить на увлекательные вопросы и получить баллы, которые можно использовать в будущем", – рассказала Ольга Зайцева по итогам встречи с жителями района Куркино.

По ее словам, подобные проекты могут заинтересовать людей всех возрастов, поскольку знакомят с чем-то новым в увлекательной форме.

"Сегодня мы отошли от прямых лозунгов и призывов, а стремимся к тому, чтобы ненавязчиво привлечь внимание. Викторины, посвященные спорту, могут затрагивать исторические данные, знакомить с интересными фактами из биографии спортсменов и тренеров, рассказывать о популярных и новых видах спорта, предлагать проследить связь между спортивными нагрузками и изменениями в организме", – пояснила она.

Ранее в столице стартовал фестиваль "Москва долголетняя". Участники смогут активно провести время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram