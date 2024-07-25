ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Биатлонистка Зайцева: Мы должны использовать все форматы для повышения интереса к спорту

17:59
  • четверг
  • 25 июля 2024

Викторины, посвященные спорту, могут знакомить с интересными фактами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева призвала пробуждать интерес к занятию спортом и здоровому образу жизни. По ее словам, развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения эти идеи, передает АГН "Москва".

"Развитие системы спортивных викторин поможет продвигать среди населения идеи здорового образа жизни и популяризировать занятия спортом. Мы не просто отвечаем на вопросы, а одновременно узнаем что-то новое, данные, которые способны вызвать интерес. В качестве примера я бы назвала голосование проекта "Активный гражданин", в ходе которого москвичи могли познакомиться с новыми спортивными программами города, ответить на увлекательные вопросы и получить баллы, которые можно использовать в будущем", – рассказала Ольга Зайцева по итогам встречи с жителями района Куркино.

По ее словам, подобные проекты могут заинтересовать людей всех возрастов, поскольку знакомят с чем-то новым в увлекательной форме.

"Сегодня мы отошли от прямых лозунгов и призывов, а стремимся к тому, чтобы ненавязчиво привлечь внимание. Викторины, посвященные спорту, могут затрагивать исторические данные, знакомить с интересными фактами из биографии спортсменов и тренеров, рассказывать о популярных и новых видах спорта, предлагать проследить связь между спортивными нагрузками и изменениями в организме", – пояснила она.

Ранее в столице стартовал фестиваль "Москва долголетняя". Участники смогут активно провести время. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ольга Зайцева
Ольга Зайцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.