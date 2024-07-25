Отара Кушанашвили спасают от рака

Шоумен проходит химиотерапию

Скандально известный телеведущий до сих пор находится в клинике. В больницу он попал еще в конце июня. Тогда шоумен жаловался на боли в животе. Прибывшие медики увезли Отара в реанимацию. Ему сделали операцию, в ходе которой и выяснилось, что у Кушанашвили онкология.

Когда телеведущий достаточно поправился, его перевели в онкоцентр Блохина. Теперь оттуда Отар выходит на связь с многочисленными поклонниками в социальных сетях. Так, например, на своей официальной страничке в запрещенной соцсети "Инстаграм" Кушанашвили опубликовал фотографии, на которых запечатлен лежащим на спине с оголенной грудью, по которой протянута прозрачная пластиковая трубка. Подписчики сделали вывод, что шоумен проходит курс химиотерапии. Сам Отар не намерен сдаваться.

"Вот теперь - более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, - встроенная в меня для терапии ***ня с иноземным названием. Битва в самом разгаре. Решимость - при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я ВЕРНУСЬ!!!" - написал Кушанашвили.

В комментариях поклонники желают телеведущему скорейшего выздоровления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram