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Хинштейн сообщил печальные новости о YouTube

18:15
  • четверг
  • 25 июля 2024

Скорость загрузки сильно снизится

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Причем, касается это только "десктопных" версий.

"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", - объявил Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, не просто так для "замедления" ресурса было выбрано летнее время, когда пользователи Сети находятся в отпусках и пользуются именно мобильными устройствами. "Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", - отметил он.

В заключение Хинштейн подчеркнул, что дальнейшая судьба YouTube в России, по его мнению, зависит от него самого. "Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно", - заключил Хинштейн.

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