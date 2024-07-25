Россиян приглашают принять участие в конкурсе BUILD SCHOOL PROJECT

Срок регистрации - до 13 сентября

В России пройдет VIII смотр-конкурс с международным участием BUILD SCHOOL PROJECT. Срок регистрации - до 13 сентября 2024 года, срок подачи работ - до 1 октября 2024 года. Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов состоится 15 ноября 2024 года.

Смотр-конкурс демонстрирует перспективы создания современных пространств для дошкольного, школьного, средне-профессионального, высшего и дополнительного образования с целью обеспечить скорейшее внедрение в массовое строительство лучших архитектурных проектов по всей России.

Подробная информация мероприятии размещена на сайте http://buildschool.ru/competition.

Смотр-конкурс организовала Межрегиональная общественная организация "Союз московских архитекторов" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерства просвещения России и правительства Москвы.

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