Россиян приглашают принять участие в конкурсе BUILD SCHOOL PROJECT

Срок регистрации - до 13 сентября
В России пройдет VIII смотр-конкурс с международным участием BUILD SCHOOL PROJECT. Срок регистрации - до 13 сентября 2024 года, срок подачи работ - до 1 октября 2024 года. Оглашение итогов смотра-конкурса и награждение лауреатов состоится 15 ноября 2024 года.
Смотр-конкурс демонстрирует перспективы создания современных пространств для дошкольного, школьного, средне-профессионального, высшего и дополнительного образования с целью обеспечить скорейшее внедрение в массовое строительство лучших архитектурных проектов по всей России.
Подробная информация мероприятии размещена на сайте http://buildschool.ru/competition.
Смотр-конкурс организовала Межрегиональная общественная организация "Союз московских архитекторов" при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерства просвещения России и правительства Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram