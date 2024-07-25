Ирина Винер: "Если спорт мешает семье, то однозначно надо бросать спорт"

По мнению легендарного тренера, семья это самое важное

Ирина Винер считается одним из самых результативных тренеров в стране. Из-под ее крыла выпорхнула целая плеяда спортсменок, прославившихся на весь мир. При этом тренер по художественной гимнастике не скрывает, что обладает железным характером. Некоторые бывшие ученицы даже жаловались на ее якобы жесткость. Своих подопечных Винер приводит к победе буквально через тернии.

"Если школа мешает звезде стать звездой, то надо бросать школу", - убеждена она.

Однако Ирина Винер знает границы и понимает, что есть вещи, через которые нельзя переступать. "Если спортсменка выросла и хочет выйти замуж, если спорт мешает семье, то однозначно надо бросать спорт. Семья — это превыше всего. То, что уничтожается на Западе, благодаря нашему президенту очень становится важным. Род, семья, история — наша путеводная звезда. Это, я считаю, самое важное", - заявила Ирина Винер в беседе с msk1.

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