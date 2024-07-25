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Сотни бомжей устроили массовый протест в Париже накануне Олимпиады

19:16
  • четверг
  • 25 июля 2024

Власти выселяют бездомных за пределы города

В Париже завтра, 26 июля, стартуют Летние Олимпийские игры. Готовиться к такому ответственному и престижному мероприятию Франция начала загодя. Так, например, власти на протяжении последнего года массово выселяли из Парижа проживающих на улицах бездомных. Людей вывозили далеко за пределы города, в том числе в Орлеан или Страсбург, предоставляя им на определенный срок места для проживания, по истечении которого они вновь оказывались на улице.

И вот сейчас стало известно, что несколько сотен бомжей организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа, требуя предоставить им жилье, передает ТАСС. Сообщается, что первые участники митинга начали собираться еще несколько недель назад. Большинство из них ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.

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