В деле отравителя из Балашихи появились новые подробности

Ведется следствие

Новыми подробностями обрастает резонансная история об отравителе из подмосковного Балашихи, который был задержан на прошлой неделе. 25-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство матери и отчима, сознался, что ранее от его рук погиб лучший друг. В том случае также был использован яд. Теперь следствие проверяет обстоятельства ещё пяти предполагаемых эпизодов отравления, в которых пострадали 4 человека из близкого окружения подозреваемого.

Кадры оперативной съёмки. Спокойным тоном 25-летний мужчина рассказывает следователям, как хранил смертельные яды в шкафу - в коробке из-под обуви и канистре.

Житель подмосковной Балашихи по имени Артём был задержан ещё на прошлой неделе. Многие помнят это видео. В банку с солью мужчина пересыпает белый порошок. Всё это он делал в собственной квартире, в которой жил вместе с мамой и отчимом. Названия вещества следователи не раскрывают, но известно, что это был яд – похоже, сын таким образом рассчитывал остаться единственным владельцем жилплощади. Близкие получали химикат в малых дозах на протяжении шести месяцев. А когда им стало плохо, заподозрили неладное и лишь благодаря скрытой камере узнали, что их медленно убивал собственный ребёнок. А сейчас выяснилось, что задержанный - серийный отравитель.

Во время оперативных действий мужчина держит в руках бутылку с водой. В такую же ёмкость, но только с ягодным морсом в феврале этого года он насыпал яд и угостил в машине друга.

Мотив правоохранители не раскрывают. Пресса строит догадки, а соседи говорят, что отравитель всегда им казался "не очень адекватным", но при этом "безобидным". Работал репетитором по математике. Следователи проверяют причастность мужчины к отравлению ещё нескольких человек.

Кроме убийства друга и покушения на убийство матери и отчима, он мог подсыпать химикаты своей бабушке, которой якобы был должен полмиллиона рублей. В апреле 69-летняя женщина внезапно почувствовала себя плохо и умерла. И, возможно, отравитель угощал ядом свою девушку и её брата. Оба попали в больницу. Все версии проверяет Следственный комитет. Следы яда ищут по образцам волос и срезам ногтевых пластин. По итогам расследования серийному отравителю может грозить пожизненное заключение.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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