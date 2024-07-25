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В деле отравителя из Балашихи появились новые подробности

22:33
  • четверг
  • 25 июля 2024

Ведется следствие

Новыми подробностями обрастает резонансная история об отравителе из подмосковного Балашихи, который был задержан на прошлой неделе. 25-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство матери и отчима, сознался, что ранее от его рук погиб лучший друг. В том случае также был использован яд. Теперь следствие проверяет обстоятельства ещё пяти предполагаемых эпизодов отравления, в которых пострадали 4 человека из близкого окружения подозреваемого.

Кадры оперативной съёмки. Спокойным тоном 25-летний мужчина рассказывает следователям, как хранил смертельные яды в шкафу - в коробке из-под обуви и канистре.

Житель подмосковной Балашихи по имени Артём был задержан ещё на прошлой неделе. Многие помнят это видео. В банку с солью мужчина пересыпает белый порошок. Всё это он делал в собственной квартире, в которой жил вместе с мамой и отчимом. Названия вещества следователи не раскрывают, но известно, что это был яд – похоже, сын таким образом рассчитывал остаться единственным владельцем жилплощади. Близкие получали химикат в малых дозах на протяжении шести месяцев. А когда им стало плохо, заподозрили неладное и лишь благодаря скрытой камере узнали, что их медленно убивал собственный ребёнок. А сейчас выяснилось, что задержанный - серийный отравитель.

Во время оперативных действий мужчина держит в руках бутылку с водой. В такую же ёмкость, но только с ягодным морсом в феврале этого года он насыпал яд и угостил в машине друга.

Мотив правоохранители не раскрывают. Пресса строит догадки, а соседи говорят, что отравитель всегда им казался "не очень адекватным", но при этом "безобидным". Работал репетитором по математике. Следователи проверяют причастность мужчины к отравлению ещё нескольких человек.

Кроме убийства друга и покушения на убийство матери и отчима, он мог подсыпать химикаты своей бабушке, которой якобы был должен полмиллиона рублей. В апреле 69-летняя женщина внезапно почувствовала себя плохо и умерла. И, возможно, отравитель угощал ядом свою девушку и её брата. Оба попали в больницу. Все версии проверяет Следственный комитет. Следы яда ищут по образцам волос и срезам ногтевых пластин. По итогам расследования серийному отравителю может грозить пожизненное заключение.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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Отравивший людей мужчина из Балашихи
Отравивший людей мужчина из Балашихи
Отравивший людей мужчина из Балашихи
Отравивший людей мужчина из Балашихи
Изъятые отравляющие вещества
Изъятые отравляющие вещества
Отравивший людей мужчина из Балашихи
Отравивший людей мужчина из Балашихи
Изъятые отравляющие вещества
Изъятые отравляющие вещества
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