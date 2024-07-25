Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

Республиканец не стал темнить

Дональд Трамп в центре внимания после того, как на него было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. Кандидата в президенты подстрелили, когда тот в своей фирменной манере произносил речь. К счастью, ранение оказалось легким - пуля задела ухо. Окровавленный республиканец пытался продолжить выступление в то время, как несколько телохранителей закрыли его собой и пытались стащить с трибуны. Фотографии с этого события облетели весь мир.

Отметим, что Дональд Трамп довольно быстро восстановился и теперь снова появляется на публике. Так, он побывал в эфире Fox News и рассказал о своем телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам республиканца, инициатором беседы стал президент Украины.

"Я сказал, что мы должны закончить эту войну", - заявил Дональд Трамп.

Он сообщил, что напомнил Владимиру Зеленскому, что Россия в свое время смогла одержать победу и над Наполеоном и над Гитлером. При этом Трамп отметил, что обещанное Зеленским весеннее контрнаступление так и не случилось. Кроме того, республиканец высказал уверенность, что в конфликте России и Украины есть вина действующего американского президента Джо Байдена.

"Он не должен был допустить этого. Это было легко остановить", - высказал мнение кандидат в президенты.

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