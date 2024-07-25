Госдума приняла законопроект о запрете рекламы в Instagram* и Facebook*

Раскрыты детали новой инициативы

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России. Под эти параметры подпадают такие популярные социальные сети как Instagram* и Facebook*.

По словам одного из автором законопроекта, главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, на этих площадках после блокировки осталась "немалая аудитория", что позволило продолжить этим площадкам зарабатывать на рекламном рынке в России немалые, по его данным, деньги.

"И отвечу тем, кто считает, что после принятия законопроекта сможет и дальше покупать/продавать рекламу в том же Instagram — ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель", — подчеркнул Хинштейн в своем телеграм-канале.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

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