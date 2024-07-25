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Салтыкова сообщила о наркозависимости Ветлицкой

20:53
  • четверг
  • 25 июля 2024

Певица откровенно высказалась об артистке

Ирина Салтыкова стала очередной гостьей программы "Злые языки". Популярная исполнительница откровенно поговорила на самые разные темы, в том числе и про коллег по шоу-бизнесу. Например, артистка высказалась о Наталье Ветлицкой, которая одно время была самой привлекательной певицей на отечественной эстраде.

По словам Салтыковой, они с Ветлицкой никогда близко не общались да и виделись всего пару раз в жизни. Однако одна встреча навсегда осталась в памяти исполнительницы. Она рассказала:

"В первый раз мы приехали на какую-то квартиру. Там были точно ее директор и сама Ветлицкая. Кто-то был еще третий, но не помню. Не буду рассказывать подробностей, но они точно употребили наркотики. И потом мы ехали в машине, и я чувствую странный запах. А я сама вообще никогда не употребляла и даже сначала не поняла, что это".

Отметим, что сейчас Наталья Ветлицкая ведет закрытый образ жизни. Много лет назад она уехала из России и теперь живет, предположительно, в Испании. За границей, поговаривают, родилась и ее единственная дочь Ульяна. Пару-тройку лет назад Наталья Ветлицкая попыталась вернуться в отечественный шоу-бизнес, для этого снявшись в программе Андрея Малахова, однако добиться успеха не сумела.

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