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The Economist: "Противоракетная оборона Европы на пределе"

21:32
  • четверг
  • 25 июля 2024

Издание считает, что ситуация критическая

Ведущее издание The Economist опубликовало свежий материал, в котором проанализировало состояние ПВО в Европе. Поводом послужила конфликтная ситуация, которая в настоящее время разворачивается между Россией и Украиной. Выводы издания оказались печальными.

"Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Ее вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... Противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - передает издание.

Ситуация ухудшается еще и тем, отмечается в статье, что многие европейские страны передали свои батареи Киеву.

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