The Economist: "Противоракетная оборона Европы на пределе"

Издание считает, что ситуация критическая
Ведущее издание The Economist опубликовало свежий материал, в котором проанализировало состояние ПВО в Европе. Поводом послужила конфликтная ситуация, которая в настоящее время разворачивается между Россией и Украиной. Выводы издания оказались печальными.
"Противовоздушная оборона Европы находится в плачевном состоянии. Ее вооруженные силы некоторое время не думали всерьез о защите собственного неба... Противоракетная оборона на пределе; у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки", - передает издание.
Ситуация ухудшается еще и тем, отмечается в статье, что многие европейские страны передали свои батареи Киеву.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram