Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о смертельном ДТП

Ей дали в руки ребенка

Лера Кудрявцева не смогла остаться равнодушной к новости о том, как сегодня, 25 июля, в Москве неизвестный мужчина выхватил из рук женщины крошечного ребенка и попытался с ним сбежать. Однако за ним погнался курьер, который оказался свидетелем происшествия. Увидев преследователя, мужчина выбросил ребенка. А курьер смог догнать и удержать мужчину до приезда полиции.

В своем телеграм-канале популярная ведущая поблагодарила всех неравнодушных людей. Она призналась, что тоже не может пройти мимо чужого горя. В качестве примера она привела одну историю, которая случилась с ней, когда ехала про Ярославскому шоссе. Популярная телеведущая стала свидетелем смертельной аварии - два автомобиля врезались лоб в лоб. По словам Кудрявцевой, в одной машине находились мужчина, женщина и ребенок. Мать и отец погибли на месте, а вот ребенка удалось спасти.

"Много мужчин выбежали и выкорчевывали тела из машин. Оттуда достали малыша и дали мне в руки. Он был живой, полный рот стекла, весь в крови. И вот пока вызывали скорую я сидела и выгребала дрожащими руками у малыша стекло из-за рта. Он кричал от боли, шока, а я рыдала и аккуратно это гребаное стекло доставала, как могла", - вспомнила Кудрявцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram