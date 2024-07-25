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В Каспийске эвакуировали жилой дом

21:50
  • четверг
  • 25 июля 2024

На месте работают экстренные службы

Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске, передают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, что эвакуировали жильцов многоквартирного дома. В местных группах в соцсетях жители сообщают, что в одной из квартир забаррикадировались неизвестные и угрожают взрывом.

Как сообщает корреспондент РЕН ТВ, события происходят на улице Алферова. По его данным, причиной произошедшего переполоха является, предположительно, нетрезвый мужчина. Сообщается, что в доме в настоящее время отключили свет.

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