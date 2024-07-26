Профессор Лузянин: "По украинской повестке козыри на руках у России и Китая"

Запад, кажется, прозрел

Москва дает Киеву совет: рассмотреть мирный план, который сформулировал ещё месяц назад Владимир Путин. Ничего лучшего Украина уже точно не получит. Постоянный представитель России при Организации Объединённых наций Василий Небензя заявил об этом на заседании Совета безопасности ООН. На нём наш поспред подверг резкой критике поставки западного оружия киевскому режиму, которые лишь затягивают конфликт. Что же касается объявленной Киевом готовности к переговорам - о ней на днях в ходе визита в Китай говорил глава МИД Украины, - то Василий Небензя призвал западных коллег уточнить детали этого внезапного "прозрения".

О ситуации вокруг Украины и контактах Киева с Пекином с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Лузянин, профессор Высшей школы экономики и кафедры востоковедения МГИМО.

— Индивидуальное сознание и в Европе, и даже на Украине постепенно начинает пробуждаться. Тут Петр Павел из Чехии, совсем не друг России, заявляет совершенно странную для него вещь: без России и Китая никакого мирного процесса на Украине не будет. Кулеба днем ранее в Китае тоже призывает к переговорам. Да и Зеленский прозрел. Посланцу Папы Римского, кардиналу, заявляет: надо заканчивать с этим, и как можно скорее. То есть у европейцев и у Украины уже начинает складываться новая картинка, достаточно реалистичная? Насколько она реалистична, что без России и Китая вопросы не решаются?

— Дело в том, что в этом евроатлантическом так называемом единстве дырки появляются именно на китайском треке, но на индивидуальном уровне. Орбан в каком-то смысле пробил окно своей поездкой после Москвы в Пекин. Сегодня Кулеба пытается добавить, причем разница между треком Орбан-Пекин и Кулеба-Пекин большая, принципиальная. То есть, если Орбан конструктивно пытается обсуждать с Си Цзиньпином его план мирного урегулирования, перед этим он говорил с Путиным, который в принципе не против китайского плана, то Кулеба явно с подачи Зеленского пытается как-то приспособить китайские подходы к своей безумной "Формуле мира", либо тому, что от этой формулы осталось, клочки, так скажем. И это невозможно. А второй момент очень важный. Фактически происходит пробивка вот этого евроатлантического единства на китайском треке. Ну и американцы, дело в том, что дедушка Байден плюс Камала Харрис, они ведь влияют на появление новых дыр, поскольку шатания в рядах Европы.

— Разброд и шатания. Да и Орбан же говорил в своем письме: ребята, давайте мы, европейцы, без отмашки из Америки предпримем сами какие-то шаги. Но европейцы пока не готовы, бюрократия сплотилась против Орбана и же с ним.

— Более того, понимаете, ведь в чем специфика европейского ощущения России и Китая? Они как наркоманы завязаны на американской поддержке, на американской политической наркотической зависимости. Она заканчивается, у Европы ломка, тоненькие собственные ножки, которые не выдерживают фактически собственного груза, и появляется истерика. Зеленский то ли хочет переговоров с Путиным, то ли не хочет. План Си Цзиньпина, 12 пунктов, который в принципе Россия поддержала, он как бы обтекаемый, но на самом деле он политически мягкий, адаптивный. Он выверенный абсолютно. И то, что пытаются приспособить ужа с ежом - "формулу мира" и китайский план, это невозможно, это практически разные космосы, разные подходы, разное качество. То есть политически Китай сегодня - это мейнстрим, это основное течение как бы, в том числе урегулирования украинского кризиса. Причем в Пекине прекрасно понимают, что Зеленский, да и тем более Кулеба, они не субъектны, все зависит от Вашингтона. А Вашингтон, вот эта связка Байден-Харрис, менять украинскую повестку не будут до января 2025 года, а там, глядишь, придет Трамп.

— Поэтому, конечно, клубок очень и очень плотно, туго завязан. Какой будет политика Трампа, если он придет в овальный кабинет? Он явно будет разбираться с Китаем. Как он будет разбираться с Украиной? Но самое главное, Зеленский фигура абсолютно номинальная. У него сейчас главная задача - пробить очередной какой-то безумный саммит мира, подобный тому, что был в Швейцарии, который не принес никаких результатов, лишь бы засветиться в повестке. И еще, конечно, у него заветная мечта, чтобы там были и Россия, и Китай. Понятно, что ни Россия, ни Китай в этом карнавале участвовать не будут. Вопрос уже в Трампе, видимо, так.

— Я даже бы сказал так: если, не дай бог для Европы, побеждает Трамп-Вэнс, это будет жесткая антикитайская повестка. Если все-таки сохраняют позиции Камала Харрис, которую, я думаю, 19 августа ее демократы официально уже изберут, это мягкая антикитайская повестка. Но, в принципе, так или иначе, для Пекина это все равно ни там, ни там невыгодно. Другое дело, что вопрос Украины, Зеленского и вся эта ситуация, связанная с попыткой прощупать возможность переговоров с Путиным со стороны Киева, через китайцев, прощупать какие-то иные возможности. Конференция, второй тур, вторая часть, с участием и Китая, и России, вот это все останется мейнстримом, остается горячей линией. И для Трампа, если он победит, и для Харрис, если она победит, или кто-то еще, представим, третий, но это как самый невероятный сценарий. Поэтому фактически мы сегодня находимся как бы на перепутье, тактическом и стратегическом. Перепутье американское, европейское, потому что все смотрят на Вашингтон - Брюссель, особенно Киев, - и в каком-то смысле, китайское. Но это не перепутье, поскольку у России и Китая отношения стратегического партнерства, они на четыре, на десять порядков выше, чем контакты Киев-Пекин, то, что хотел демонстрировать Кулеба. И это означает, что сегодня карты с козырями на руках у Си Цзинпина и Путина по украинской повестке, в целом по европейской безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram