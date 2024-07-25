Силовики проводят обыски в эвакуированном жилом доме в Каспийске

Появилась информация о взрывном устройстве
Стала известна причина эвакуации жителей из многоквартирного дома в Каспийске. Оказывается, силовики проводят обысковые мероприятия. Проверяется сообщение о нахождении в доме бомбы, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
Сообщается, что правоохранителям поступила информация о том, что в доме может находиться самодельное взрывное устройство. В целях безопасности жильцов дома оперативно эвакуировали.
"Оснований для паники нет", - сообщил источник.
Однако в местных пабликах уже распространились фотографии и видеозаписи, на которых запечатлена тяжелая техника и люди с полной выкладкой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram