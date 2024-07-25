ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силовики проводят обыски в эвакуированном жилом доме в Каспийске

22:11
  • четверг
  • 25 июля 2024

Появилась информация о взрывном устройстве

Стала известна причина эвакуации жителей из многоквартирного дома в Каспийске. Оказывается, силовики проводят обысковые мероприятия. Проверяется сообщение о нахождении в доме бомбы, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Сообщается, что правоохранителям поступила информация о том, что в доме может находиться самодельное взрывное устройство. В целях безопасности жильцов дома оперативно эвакуировали.

"Оснований для паники нет", - сообщил источник.

Однако в местных пабликах уже распространились фотографии и видеозаписи, на которых запечатлена тяжелая техника и люди с полной выкладкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.