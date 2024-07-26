Картонные кровати, плохая еда и коварные русские: в Париже стартует летняя Олимпиада

Крысы и грязная Сена никуда не делись

Замер Париж в предчувствии главной спортивной церемонии... Стартуют Олимпийские игры. Замерли и рядовые парижане, и многие спортсмены. Париж перегорожен заборами, всюду блокпосты. Сидя в кафе, удобно любоваться городским пейзажем через решётку. Проход к загаженной Сене - только по QR-коду.

До того избалованные атлеты прибыли на главный спортивный форум планеты, что кажется, всю жизнь рекорды ставили только в мишленовских ресторанах. Начались жалобы на меню в олимпийских столовых. Кому яиц на завтрак не хватило, а кому-то мясо на гриле подавай, а нету!

Австралийскую сборную в Париже на свой лад приветствовали мигранты из Африки. Увели почти все велосипеды, съели сухой паек, и даже, как сообщили атлеты из страны кенгуру, прихватили на память их трусы!

И кровати из картона не всем пришлись по душе. Ходили слухи, что это не просто экологический подход, а страховка от разврата, который мог воцариться в Олимпийской деревне. Теперь уж какой разврат, в картонном ящике-то.

Французские силовики и политики задолго до Олимпийских игр предупреждали общественность, что русские, как могут, пытаются испортить впечатление от олимпийского праздника. И про клопов в Париже всему миру рассказали, и про засилье крыс… Наверное, русские и заборов по всему городу понаставили, и кондиционеры в автобусах скрутили?

Одного такого русского агента накрыли в Париже прямо перед Олимпиадой. 10 лет работал поваром в дорогих ресторанах, казался приличным человеком. Был схвачен полицией потому, что вынашивал загадочные планы по дестабилизации обстановки. Во как! Может, это он все яйца в олимпийской столовой и слупил? Многое понадкусывал. При обыске якобы нашли у него документы, подтверждающие связи с ФСБ. Странно всё же. Русские шпионы за границей обычно ещё будёновку надевают, балалайку через плечо и поют "Подмосковные вечера" во весь голос.

О ля-ля... В действительности всё не так, как на самом деле.

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