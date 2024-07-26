Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен из Турции в Россию

Подозреваемого доставили следователям для проведения дальнейших следственных действий

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков доставлен из Турции в РФ. Об этом в пятницу, 26 июля. сообщили в ФСБ.

Подозреваемого доставили следователям для проведения дальнейших следственных действий.

В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль.

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