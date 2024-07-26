Обвиняемого в подрыве машины в Москве вернули в Россию

После преступления он успел сбежать в Турцию

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы, доставлен из Турции в Москву. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем Telegram-канале, Серебрякова передали следователям Следкома для производства следственных действий по уголовному делу.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности уточнил, что российская спецслужба совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турции задержала Серебрякова в Бодруме после того, как его объявили в международный розыск.

ФСБ продемонстрировала кадры допроса Серебрякова, который рассказал, что встречался со своим куратором из Службы безопасности Украины в Стамбуле.

Тем временем появляются новые сведения о Евгении Серебрякове. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве заявила, что он был министрантом (алтарником) греко-католического прихода.

Жильцы дома, в котором Серебряков снимал квартиру, разошлись во мнениях. Одни отмечали, что он был тихий и интеллигентный, другим мужчина показался странным.

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