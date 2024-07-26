ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обвиняемого в подрыве машины в Москве вернули в Россию

08:15
  • пятница
  • 26 июля 2024

После преступления он успел сбежать в Турцию

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы, доставлен из Турции в Москву. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Был странным, жил с котами: соседи рассказали о подозреваемом в подрыве авто с людьми в Москве
Перепутали фото: Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил об ошибке

Как уточнила Волк в своем Telegram-канале, Серебрякова передали следователям Следкома для производства следственных действий по уголовному делу.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности уточнил, что российская спецслужба совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турции задержала Серебрякова в Бодруме после того, как его объявили в международный розыск.

ФСБ продемонстрировала кадры допроса Серебрякова, который рассказал, что встречался со своим куратором из Службы безопасности Украины в Стамбуле.

Тем временем появляются новые сведения о Евгении Серебрякове. Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве заявила, что он был министрантом (алтарником) греко-католического прихода.

Жильцы дома, в котором Серебряков снимал квартиру, разошлись во мнениях. Одни отмечали, что он был тихий и интеллигентный, другим мужчина показался странным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков
Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков
Момент взрыва внедорожника на севере Москвы
Момент взрыва внедорожника на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.