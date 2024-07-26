ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Краматорске

08:15
  • пятница
  • 26 июля 2024

Также уничтожена установка РСЗО HIMARS

Вооруженные силы (ВС) России поразили склад украинской армии в Краматорске с дальнобойными ракетами.

Об этом утром в пятницу, 26 июля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело на склад с припасами <…> на складе в том числе были дальнобойные ракеты", - сказал он РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Взрыв был такой силы, что ощущался даже в Славянске. По данным подпольщика, также могла быть уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне Лебедев рассказал об ударе по железнодорожной станции в Черкасской области, был поражен состав с военной техникой ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Удар по позициям ВСУ
Удар по позициям ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.