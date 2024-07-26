ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Краматорске

Также уничтожена установка РСЗО HIMARS

Вооруженные силы (ВС) России поразили склад украинской армии в Краматорске с дальнобойными ракетами.

Об этом утром в пятницу, 26 июля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело на склад с припасами <…> на складе в том числе были дальнобойные ракеты", - сказал он РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Взрыв был такой силы, что ощущался даже в Славянске. По данным подпольщика, также могла быть уничтожена одна установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне Лебедев рассказал об ударе по железнодорожной станции в Черкасской области, был поражен состав с военной техникой ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram