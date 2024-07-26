Российский постпред напомнил о предложении Владимира Путина

Российская делегация попросила коллег по Совету Безопасности ООН выяснить, почему Киев после долгих отказов вдруг захотел вести переговоры по урегулированию конфликта. Об этом в пятницу, 26 июля, рассказал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Как заявил Небензя, "прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима", Россия настоятельно просит "выяснить детали его прозрения".

Дипломат не исключил, что "на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", ведь долгое время идею переговоров "при науськивании своих западных спонсоров, отвергали Зеленский и его клика", хотя Москва по-прежнему считает мирный путь предпочтительным в достижении своих целей.

Если же в Киеве действительно "дозрели" до переговоров, его представителям надлежит изучить предложения президента России Владимира Путина, выдвинутые около месяца назад, цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что из Киева "очень разные заявления звучат", а потому "сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов".

Турецкий аналитик Энгин Озер допустил, что при определенных условиях Россия может пересмотреть свою позицию об утрате легитимности Владимиром Зеленским в качестве президента Украины, а киевский режим в ответ может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры.

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