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ПВО сбила за ночь шесть дронов над российскими регионами

08:19
  • пятница
  • 26 июля 2024

Были попытки атаки в Ростовской и Курской областях

Киевский режим в течение прошедшей ночи предпринял очередные попытки устроить теракты на российской территории. Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Ростовской областью. Еще два украинских дрона ликвидировано за прошедшую ночь над Курской областью.

Накануне сообщалось об атаке беспилотников на Курский регион. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате Судже взрывом повредило кровлю и оборудование производственного комплекса, в посёлке Глушково оборвало линии электропередачи. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах было ликвидировано и обезврежено 14 беспилотников ВСУ.

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