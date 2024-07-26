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Взрыв прогремел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

08:34
  • пятница
  • 26 июля 2024

Есть жертвы

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате взрыва, прогремевшего 26 июля на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Месторождение разрабатывает компания "Роспан Интернешнл", которая входит в "Роснефть". Как сообщили в ее пресс-службе, пострадали в результате взрыва и возникшего пожара установки двое работников предприятия и пятеро сотрудников подрядной организации.

По данным правительства ЯНАО, четыре человека госпитализированы в Новоуренгойскую больницу. Один пациент в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего. На месте организован экологический мониторинг. Угроза населению и окружающей среде отсутствует, передает "Интерфакс".

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