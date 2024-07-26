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Склад пиротехники взрывается в окрестностях столицы Болгарии. Видео

08:35
  • пятница
  • 26 июля 2024

Пострадали два человека

В окрестностях болгарской столицы уже несколько часов взрываются склады с пиротехникой. Пострадали, по меньшей мере два человека, с серьёзными ожогами - их доставили в больницу.

Пожар начался накануне вечером. В клубах дыма, который виден издалека, мелькают сотни салютов, слышен непрерывный грохот. Из-за детонации в районе происшествия эвакуировали местных жителей, движение на дорогах перекрыто, остановлены даже поезда.

По некоторым данным, на складах находятся фейерверки в количестве около двух тонн в тротиловом эквиваленте.

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