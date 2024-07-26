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Герои СВО: матрос Тюрнин вывез десятки раненых бойцов с линии фронта

08:33
  • пятница
  • 26 июля 2024

Российские военные проявляют мужество и отвагу

Механик-водитель мотострелковой дивизии двадцатой гвардейской общевойсковой армии, матрос Дмитрий Тюрнин, находясь на боевом задании, под постоянным обстрелом со стороны противника, вместе со своей группой приблизился на автомобиле к укреплённым вражеским позициям и вывез десятки наших раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Мужественные действия матроса Тюрнина позволили сохранить жизни российским бойцам.

Сержант Дмитрий Гарифулин в ходе выполнения поставленной задачи обнаружил в лесополосе украинских боевиков, которые готовились к атаке наших позиций. Правильно оценив обстановку и просчитав все варианты, Дмитрий установил на беспилотник гранату и направил его к месту нахождения группы противника. Сброшенный боеприпас уничтожил технику и живую силу врага. Оставшиеся в живых боевики получили ранения и отступили.

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