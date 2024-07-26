Мужчина задержан после кражи пекинеса в Подмосковье

Он признался, что мечтал о такой собаке

В Подмосковье задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже собаки породы пекинес.

Инцидент произошел в Жуковском возле торгового павильона на улице Молодежная. Мужчина прогуливался с собакой вдоль торговых рядов и решил зайти внутрь. Он привязал собаку к столбу и ушел. Вернувшись, он не обнаружил собаку на месте. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили похитителя пекинеса. Им оказался местный житель, который мечтал о пекинесе, но не мог позволить себе такую покупку из финансовых соображений.

Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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