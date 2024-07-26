Серебряков рассказал, за сколько согласился заложить бомбу под машину

Он действовал по указке украинских спецслужб

ФСБ показала кадры допроса Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы.

Мужчина признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) с февраля 2023 года. Он собрал бомбу под контролем куратора и заложил ее под автомобиль. За ликвидацию российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов (до 1,7 млн рублей).

24 июля, рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В правоохранительных органах сообщили, что под днищем машины была заложена взрывчатка. Хозяин получил повреждение конечностей, у его жены - осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Подозреваемого в подрыве задержали в Турции. Им оказался россиянин Евгений Серебряков. Сегодня его экстрадировали в Россию.

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