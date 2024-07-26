Приговоренный к казни в Белоруссии немец снимал "Искандеры" для СБУ

Его осудили за наемничество и теракты

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер фотографировал по заданию Службы безопасности Украины в Могилевской области пусковые установки "Искандер".

Как пишет "СБ.Беларусь сегодня", ссылаясь на показания Кригера в ходе допроса, на связь с ним вышли сотрудники СБУ и приказали отправиться в Белоруссию. Там ему прислали координаты местности и картинку, велев "сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позиции".

Осужденный рассказал, что "взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон", которые он позже на железнодорожном вокзале, откуда выезжал в Минск, переслал своему украинскому куратору.

Следователи отмечают, что Кригер снимал воинскую часть, командно-штабные машины и пусковые установки "Искандер", при этом "осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы".

По данным следствия, с которыми согласился суд, Кригер подготовил взрыв на железной дороге в Белоруссии по заданию СБУ. Также он воевал на стороне украинской армии, хотя западные СМИ уверяют, будто он был сотрудником Красного Креста и в боях участия не принимал.

В интервью белорусских СМИ Кригер заявил, что очень надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко его "простит и помилует". Также осужденный пожаловался на то, что власти ФРГ не занимаются его судьбой — только родители и бабушка борются за него.

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