Трамп отказался согласовывать предвыборные дебаты с Харрис

Демократы официально не определились с ее кандидатурой

Демократы в США до сих пор официально не определились со своей кандидатурой на пост главы государства. В связи с этим кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не согласится на предвыборные дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, заявили в предвыборном штабе экс-президента.

В заявлении пресс-секретаря Трампа Стивена Чанга, опубликованного изданием The Hill, говорится о "политическом хаосе вокруг мошенника Джо Байдена" и Демократической партии. Из-за этого детали предвыборных дебатов не могут быть окончательно согласованы.

Харрис пресс-секретарь Трампа назвал "марксистской мошенницей". Чанг отметил, что многие в Демократической партии убеждены, что она не сможет победить Дональда Трампа, и они ждут кого-нибудь получше". В связи с этим, считают республиканцы, неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать. При этом сама Харрис уже согласилась на дебаты с Трампом.

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