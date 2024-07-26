Советник патриарха рассказал, что ждет мятежный монастырь на Афоне

В монастыре Эсфигмен продолжается конфликт между братствами иноков

Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в Госдепартаменте США ради контроля над монастырем Эсфигмен на священной горе Афон. Такое мнение высказал в пятницу, 26 июля, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

На Афон ввели полицию, чтобы выселить "старое братство" из монастыря Эсфигмен. Ео игумен Мефодий призвал помешать захвату монастыря полицийскими, заявив, что монахи будут защищать обитель.

Балашов отметил, что "решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции". Он наверняка будет применять "в качестве рычага американскую дипломатию".

Советник патриарха напомнил, что Эсфигмен уже пытались "зачистить" 21 год назад — это стоило жизни 25-летнему монаху, но в конечном счете "греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда патриарха Варфоломея и велело снять осаду", сообщает РИА Новости.

Еще в мае 2022 года в Русской православной церкви предупредили, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы, связав это с визитом Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея на Афон. Секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата Димитрий Сафонов рассказал, что Варфоломей заручился согласием на такое выселение главы правительства Греции.

На этом патриарх Константинопольский, возомнивший себя чуть ли не главой мирового православия, не остановился. Варфоломей в нарушение канонического права признал украинских раскольников. После этого отъем собственности УПЦ Московского патриархата и гонения на ее иерархов пошли с новой силой.

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