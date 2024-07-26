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Кабмин утвердил список обязательных для предустановки на гаджеты приложений

09:30
  • пятница
  • 26 июля 2024

В перечне - "Госуслуги" и RuStore

Список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на электронные устройства, утвердило правительство России. Подписано соответствующее распоряжение, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В России расширен перечень ПО для обязательной предустановки
Rustore станет обязательным для предустановки

Уточняется, что для смартфонов и планшетов предусмотрена предустановка 19 программ. Это, в частности, платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore. Также на гаджетах должны быть поисковик, навигаторы, почтовая служба и программы для доступа к социальным сетям.

Что касается компьютеров и моноблоков, то они должны оснащаться браузером, офисным ПО и антивирусом. А на телевизоры с функцией Smart TV будут предустанавливать 18 программ, в том числе программы для доступа к интернету и социальным сетям и различные видеосервисы.

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