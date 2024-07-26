Киев вспомнил про переговоры, но пока ясности нет

Российская сторона в настоящее время не усматривает конкретики для мирных переговоров с Украиной. Такое заявление сделал в пятницу, 26 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в интервью "Известиям", Москва видит исходящие от представителей киевского режима "непонятные сигналы" и не знает, насколько они реалистичны.

Песков также напомнил, что до сих пор действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с Россией, хотя Москва неоднократно говорила о готовности к решению ситуации за столом переговоров. При этом переговоры возможны лишь с соблюдением Конституции России, "все, что в ней прописано, непреложно и не подлежит изменению".

Кроме того, "для нас важны права русскоязычного населения на Украине на русский язык", а также "другие аспекты, на которые однажды Киев уже согласился" на переговорах в Турции весной 2022 года, подчеркнул Песков.

Ранее Песков уже отмечал, что пока невозможно судить, "о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный". При этом он подчеркнул, что вести диалог лучше, чем заявлять о намерении "воевать до последнего украинца".

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима", Россия настоятельно просит "выяснить детали его прозрения".

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