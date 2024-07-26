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Трамп напомнил Зеленскому о победах России над Гитлером и Наполеоном

09:59
  • пятница
  • 26 июля 2024

Республиканец рассказал о недавнем разговоре с президентом Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимал тему СВО и призвал "заканчивать с этим конфликтом".

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Американский политик указал своему собеседнику на то, что у российской армии тысячи танков и миллионы мин, а Украина несет огромные потери и провалила анонсированное контрнаступление.

Трамп, по его собственным словам, заявил Зеленскому, что "перед вами военная машина". Он напомнил президенту Украины, что "они победили Гитлера, они победили Наполеона"" и призвал положить конец конфликту с Россией, сообщает Fox News.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби 22 июня обратился к ветеранам, подчеркнув, что Великая Отечественная война стала священной борьбой за свободу и независимость Родины. Спустя десятилетия никто не забыт и ничто не забыто, нынешнее поколение хранит память о защитниках Отчизны и передает это наследие потомкам.

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